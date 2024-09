Roma, problemi per Pellegrini: forfait in EL?

Preoccupano le condizioni anche per l'impegno in campionato

Uscito malconcio dalla sfida contro l'Udinese, Lorenzo Pellegrini va verso l'esclusione contro l'Athletic Bilbao. Il capitano della Roma non ha recuperato in tempo per la sfida di Europa League, dopo il problema al ginocchio sinistro che lo aveva messo ko nell'ultimo turno di campionato.

Pellegrini si è allenato a parte e non ha partecipato alla seduta in gruppo con il resto della squadra. Un indizio che diventa una prova in vista dell'esordio in Europa League e che tiene sotto scacco anche i fantallenatori per la 6^ giornata di Serie A.

Il capitano della Roma continua a fare i conti, dunque, con la contusione rimediata al ginocchio sinistro. La sua presenza rischia di essere compromessa anche per la sfida col Venezia, ma Juric spera in buone notizie dopo l'impegno di Europa League.

Fantacalcio.it per Adnkronos