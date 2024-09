Roma, recuperato Dovbyk per Genova

Artem Dovbyk c'è. Il centravanti ucraino è tornato ad allenarsi regolarmente col resto dei compagni ed è da considerare recuperato in vista della gara di domenica contro il Genoa, in programma alle 12.30. Nei giorni scorsi l'ex Girona ha dovuto fare i conti con un problema muscolare che lo ha posto a rischio per la trasferta in Liguria.

Dovbyk si candida dunque per una maglia da titolare a Marassi nell'attacco giallorossi, al suo fianco dovrebbe esserci Dybala dall'inizio (preferito a Soulè).

A Trigoria infine tengono banco le condizioni degli acciaccati Pellegrini e Le Fee, nel frattempo mister De Rossi ha recuperato Baldanzi che, dopo la tripletta in Nazionale U21, scalpita per sistemarsi dal 1' minuto a centrocampo con Cristante e Konè. In difesa può esordire Hermoso.

Fantacalcio.it per Adnkronos