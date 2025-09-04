circle x black
Cerca nel sito
 

Scamacca lascia il ritiro della Nazionale

sponsor

L'attaccante non recupera dal risentimento muscolare

Gianluca Scamacca - (Ipa/Fotogramma)
Gianluca Scamacca - (Ipa/Fotogramma)
04 settembre 2025 | 14.29
LETTURA: 0 minuti

Brutte notizie per l'Atalanta e per la Nazionale di Gennaro Gattuso: Gianluca Scamacca non ha recuperato dal risentimento muscolare degli ultimi giorni. A comunicarlo è stata la stessa Federcalcio, con un breve comunicato attraverso i propri canali ufficiali.

Ora l'attaccante della Dea farà ritorno a Zingonia dove sarà preso in cura dallo staff medico di Juric. Le sue condizioni sono da monitorare in vista della ripresa in campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
passione calcio gossip calcio stadio
Vedi anche
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza