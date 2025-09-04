Scamacca lascia il ritiro della Nazionale

Brutte notizie per l'Atalanta e per la Nazionale di Gennaro Gattuso: Gianluca Scamacca non ha recuperato dal risentimento muscolare degli ultimi giorni. A comunicarlo è stata la stessa Federcalcio, con un breve comunicato attraverso i propri canali ufficiali.

Ora l'attaccante della Dea farà ritorno a Zingonia dove sarà preso in cura dallo staff medico di Juric. Le sue condizioni sono da monitorare in vista della ripresa in campionato.

Fantacalcio.it per Adnkronos