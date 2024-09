Serie A, le ultime su Pellegrini e Scamacca

Atalanta, si rivede Scamacca

Gianluca Scamacca è tornato ad allenarsi a Zingonia e questa sera è annunciata la sua presenza al Gewiss Stadium per la partita con il Como, inizialmente in programma ieri e rinviata a stasera per pioggia. L'attaccante ex West Ham si è infortunato in estate durante l'amichevole con il Parma e prosegue nel percorso di recupero. I tempi di recupero restano lunghi, il calciatore potrebbe tornare in campo tra febbraio e marzo.

Roma, le ultime su Pellegrini

La Roma prepara il match in programma giovedì sera contro l'Athletic Club dopo la prima vittoria in campionato contro il Torino. Da valutare le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Solo allenamento individuale per il capitano giallorosso dopo la botta ricevuta nel match giocato contro l'Udinese. Parzialmente in gruppo Enzo Le Fée mentre da ieri è tornato ad allenarsi col reso della truppa anche Nicola Zalewski.

Bologna, allenamento differenziato per tre calciatori

Dopo la vittoriosa trasferta di Monza, il Bologna è tornato ad allenarsi in vista del prossimo match di campionato in programma sabato sera contro l'Atalanta. Differenziato per Nicolò Casale, Lewis Ferguson e Tommaso Pobega, terapie per Oussama El Azzouzi. Tutti e quattro calciatori non saranno disponibili per la trasferta di Bergamo.

Verona, Zanetti recupera Duda e Suslov?

uest'oggi è iniziata la preparazione del Verona al match con il Como. Ancora allenamento differenziato per Duda, Suslov e Serdar mentre Harroui ha continuato il suo percorso di recupero. Il tecnico gialloblu spera di recuperare sia Suslov che Duda per il match del Sinigaglia dopo i forfait contro Lazio e Torino.

Certa, invece, l'assenza di Serdar e Harroui: per entrambi il rientro è fissato a dopo la sosta delle nazionali. Probabilmente Serdar tornerà a disposizione per la sfida col Monza del 21 ottobre, ci vorrà invece più tempo per Harroui.

Fantacalcio.it per Adnkronos