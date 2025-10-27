circle x black
Serie A, un solo squalificato nella 9a giornata

Turno infrasettimanale di campionato alle porte, chi non ci sarà?

Serie A, un solo squalificato nella 9a giornata
27 ottobre 2025 | 10.47
Un solo squalificato nella 9a giornata di campionato, si tratta di Emil Holm del Bologna. Il terzino ha rimediato un cartellino rosso nella gara di ieri al Franchi di Firenze contro la Viola e ora salterà l'impegno infrasettimanale dei rossoblù contro il Torino, in programma mercoledì sera allo Stadio Dall'Ara. 

Tornano, invece, arruolabili da questo turno sia il difensore Ndiaye del Parma che l'ala offensiva Jesus Rodriguez del Como, dopo aver scontato le rispettive squalifiche. 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

