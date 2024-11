Torino, Adams a rischio nel derby

Escluse lesioni, ma le condizioni di Adams continuano a preoccupare Vanoli e i fantallenatori. L'attaccante scozzese è in dubbio per il Derby della Mole e rischia di dover saltare la super sfida alla Juventus.

Ieri l'ex Southampton ha osservato una giornata di riposo, ma in questi giorni proverà a tornare a disposizione del Torino almeno fra i convocati. Difficile avere ora una risposta definitiva, ma dalle fila granata trapela che lo staff medico sta facendo l'impossibile per rimetterlo in piedi in tempo per il Derby. Sarà decisiva la rifinitura di venerdì, quando Adams svolgerà un provino chiave per testare le proprie condizioni: il Toro incrocia le dita e spera di ritrovarlo a tempi di record.

Fantacalcio.it per Adnkronos