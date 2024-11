Torino, infortunio Ricci. Spalletti convoca Locatelli

Altro infortunio in casa granata

Brutte notizie per il Torino che continua a collezionare infortuni. Nell'ultima partita persa contro la Juventus, Vanoli ha perso Ilic e Ricci.

Quest'ultimo ha rimediato una brutta distorsione alla caviglia e salterà anche gli impegni con la Nazionale. L'annuncio è arrivato direttamente da Spalletti che al suo posto ha convocato Manuel Locatelli: "Ricci va a casa perché abbiamo iniziato questo rapporto con le società e se un giocatore rischia di farsi male non lo portiamo. Sarebbe stato difficilissimo recuperarlo per la prima partita, poi avrebbe dovuto stringere i denti. A noi per la prima partita ci vogliono due mediani e quindi va a casa e viene un altro. Chi al suo posto? Locatelli".

Sembra essere più serio, invece, il problema per Ilic. Anche in questo caso l'annuncio arriva dal Ct della Serbia, Stojkovic: "Ilic ha giocato la partita contro la Juventus e ha accusato un infortunio al tendine del ginocchio, quindi è stato lasciato fuori dalla lista".

Vanoli dovrà fare di necessità virtù nelle prossime partite. Dovrebbe recuperare, pero', Che Adams che ha saltato il derby per un risentimento muscolare al polpaccio.

Fantacalcio.it per Adnkronos