Udinese, buone notizie: Thauvin ci sarà

Florian Thauvin ha recuperato e sarà tra i convocati nel match in programma domani sera alle 18.30 contro il Venezia. E' questa la notizia che arriva dalla conferenza stampa del tecnico friulano, Runjaic: "Thauvin da domenica si sta allenando con la squadra, è di buon umore ed è felice di essere tornato. A Venezia ci sarà sicuramente, vedremo poi come impiegarlo".

L'attaccante francese, però, potrebbe iniziare dalla panchina, infatti mister Runajic è orientato a confermato Davis avanti con Lucca. I due hanno disputato un'ottima partita contro il Cagliari, andando entrambi a segno.

Sulla fascia sinistra Kamara potrebbe essere nuovamente preferito a Zemura, dietro invece Tourè rimane in pole sulla concorrenza di Giannetti.

L'allenatore è intervenuto anche sulla questione turnover: "Noi siamo sempre concentrati sulla partita successiva, che è sempre la più importante, ma in una settimana così è normale pensare al turnover, è una possibilità. Non vi posso dire ancora nulla sulla formazione, abbiamo ancora una notte per pensarci, prenderò le mie decisioni domani".

Fantacalcio.it per Adnkronos