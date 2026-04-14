Udinese, Davis a rischio contro il Parma

L'attaccante alle prese con un fastidio muscolare al flessore lamentato contro il Milan nel turno precedente di campionato
Per l'Udinese quello della salvezza sembra essere diventato ormai un discorso praticamente archiviato. La squadra allenata da mister Kosta Runjaic è arrivata a toccare quota 43 punti in classifica, una soglia che può tenere la squadra friulana a riparo da sorprese in vista dell'ultima parte della stagione. Al tempo stesso, però, i bianconeri non hanno alcuna intenzione di mollare la presa e regalare punti alle prossime avversarie.
L'Udinese sabato affronterà tra le mura amiche il Parma nella prossima giornata di campionato, ma rischia di non poter contare sul proprio bomber: Keinan Davis, infatti, nel corso del match di sabato scorso contro il Milan al Meazza, è stato costretto ad abbandonare il campo per problemi muscolari al flessore della gamba e sembra non sarà in grado di rientrare in tempi brevissimi. Le condizioni verranno rivalutate nei prossimi allenamenti, il tecnico intanto fa scaldare i motori alle alternative offensive come Gueye, Buksa e Bayo.
Fantacalcio.it per Adnkronos