Udinese: Ko Zemura, le condizioni

C'è lesione muscolare, salta la Coppa d'Africa?

Jordan Zemura (Fotogramma/Ipa)
11 dicembre 2025 | 15.40
LETTURA: 1 minuti

Tegola Zemura per l'Udinese. Il cursore di fascia infatti si è infortunato lunedì scorso nella sfida interna contro il Genoa, sottoposto oggi ai controlli di rito che hanno evidenziato la presenza di una lesione al flessore della coscia destra. Salterà sicuramente le prossime gare di campionato con l'Udinese e, probabilmente, dovrà rinunciare a prendere parte anche alla Coppa d'Africa. 

Il comunicato del club friulano sulle condizioni del calciatore zimbabwese:  "Udinese Calcio comunica che, all'esito degli esami strumentali effettuati, Jordan Zemura ha riportato una lesione al flessore della coscia destra. Il difensore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà valutato settimanalmente dallo staff sanitario ai fini del rientro in campo". 

 

Fantacalcio.it per Adnkronos

