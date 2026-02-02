circle x black
Verona, esonerato Zanetti

Decisiva la sconfitta col Cagliari

Verona, esonerato Zanetti
02 febbraio 2026 | 16.36
Prova a cambiare il Verona, dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Cagliari. Già al termine della partita i segnali erano chiari, con Sogliano che si era presentato ai microfoni proprio in luogo dell'allenatore Zanetti. Che, proprio oggi, è stato esonerato. 

Una scelta quasi inevitabile in seguito al filotto di risultati negativi di questo 2026. A raccogliere la panchina gialloblù sarà Paolo Sammarco, già allenatore della Primavera veneta.

Questo il comunicato con cui gli scaligeri hanno formalizzato l'addio del tecnico.

"Hellas Verona FC comunica di aver sollevato Paolo Zanetti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club gialloblù ringrazia mister Zanetti e il suo staff per il lavoro svolto nell’ultima stagione e mezza e augura a loro il meglio per il prosieguo delle carriere professionali.

L'allenamento odierno sarà diretto dal tecnico della Primavera Paolo Sammarco".

Fantacalcio.it per Adnkronos

