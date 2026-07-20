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Spagna ricevuta da re Felipe VI: "Il vostro un trionfo epico"

Le Furie Rosse a Palazzo della Zarzuela guidate dal capitano Rodri e dal ct de la Fuente

La nazionale spagnola ricevuta dal Re Felipe VI - Ipa/Fotogramma
La nazionale spagnola ricevuta dal Re Felipe VI - Ipa/Fotogramma
20 luglio 2026 | 19.46
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Madrid continua a festeggiare la sua nazionale campione del mondo 2026. Prima della grande celebrazione prevista in serata a Plaza de Cibeles, le 'furie rosse' sono state ricevute al Palazzo della Zarzuela dal re Felipe VI e dalla regina Letizia. Ad aprire la delegazione il capitano Rodri con la Coppa del Mondo, insieme al ct Luis de la Fuente.

Nel suo intervento, Felipe VI ha definito il successo della Roja "un trionfo epico": "È stata un'odissea, il cammino è stato lungo. Avete anche ricevuto qualche critica, ormai svanita, ma che cos'è tutto questo in confronto alla gioia di riportare questa Coppa a casa". Il sovrano ha poi elogiato lo spirito della squadra: "Avete saputo mettere in campo grinta, resistenza e coraggio, unendo testa e cuore, senza mai perdere la fiducia". Quindi ha ricordato il legame tra la nazionale e il Paese: "Quando gioca la Nazionale giochiamo tutti. E adesso che avete vinto, lo avete fatto per tutta la Spagna".

Nel finale, l'invito ai giocatori a godersi la giornata di festa e il tributo conclusivo: "Siete stati uniti, una vera squadra. Porterete per sempre quelle due stelle che brillano per tutta la Spagna". Il re ha infine sottolineato come il Paese sia ora campione del mondo in carica sia al maschile (2026) sia al femminile (2023).

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