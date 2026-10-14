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Champions League, gol e infortunio per Diao: cosa è successo

L'attaccante del Como segna al 18' e dopo 5 minuti è costretto a uscire per un infortunio

Assane Diao con i compagni dopo il gol - Ipa
Assane Diao con i compagni dopo il gol - Ipa
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14 ottobre 2026 | 19.25
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

Il Como sblocca il match di Champions League a Rotterdam contro il Feyenoord dopo 18 minuti grazie a Diao ma la gioia dura poco e si trasforma subito in preoccupazione. Già durante l’esultanza, l’attaccante sembrava accusare qualche problema fisico. Cinque minuti più tardi, al 23’, il giocatore richiama l’attenzione della panchina, facendo intuire che qualcosa non va, poi si stende sul terreno di gioco. La sostituzione diventa inevitabile: Diao è costretto a lasciare il campo. Ora resta da capire l’entità del problema fisico e se lo stop sarà più serio del previsto.

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diao fabregas como feyenoord
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