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Presidenza Figc, Rivera si candida: "Sono pronto, ho già un programma per rilanciare il calcio"

La leggenda del Milan e della Nazionale commenta una sua possibile candidatura: "L'Italia ancora fuori dalla Coppa del mondo è un disastro"

Gianni Rivera - Fotogramma/IPA
Gianni Rivera - Fotogramma/IPA
03 aprile 2026 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Se mi chiamano, io sono pronto. Sono sempre pronto. E ho già un programma per rilanciare il movimento". Queste le parole di Gianni Rivera a Repubblica su una ipotetica candidatura alla presidenza della Figc. Per l'82enne ex campione del Milan e della Nazionale si è toccato il fondo: "L'Italia ancora fuori dalla Coppa del mondo è un disastro, anche all'estero nessuno ci poteva credere. La Nazionale deve potersi confrontare con Germania, Brasile. Noi siamo quella cosa li', non questi".

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L'ex fantasista rossonero ha spiegato di aver messo a punto un programma di rilancio insieme ad Adolfo Sormani, il figlio di Angelo: "Vogliamo ripartire dai piu' piccoli: bisogna curare la tecnica di chi inizia a giocare a calcio. Concentrarsi su quello. Poi aumentare le strutture e farli stare piu' tempo possibile in campo".

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calcio presidenza Figc Coppa del mondo
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