Fiorentina, minacce social a mogli giocatori: "Spero che i vostri figli muoiano di cancro"

Una serie di messaggi vergognosi sui profili social di mogli e fidanzate dei calciatori viola. La compagna di Dodò denuncia: "Aspettatevi la polizia sotto casa"

Le minacce alla compagna di Dodò - Fotogramma/IPA+Instagram
Le minacce alla compagna di Dodò - Fotogramma/IPA+Instagram
06 dicembre 2025 | 22.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Clima teso in casa Fiorentina dopo l'ennesima sconfitta in campionato, quella di oggi sabato 6 dicembre contro il Sassuolo. I calciatori viola, sempre più ultimi in classifica, stanno vivendo un momento difficile dentro e fuori dal campo: alcuni giocatori della squadra di Vanoli sono stati minacciati sui social, insieme alle loro compagne. Una serie di messaggi vergognosi, che hanno portato a denunce immediate.

Fiorentina, minacce social a giocatori e mogli

Alcune compagne dei giocatori della Fiorentina, come Amanda Ferreira, moglie di Dodò, hanno pubblicato screenshoot dei messaggi ricevuti sui social, per rendere identificabili gli autori. Tra i messaggi pubblicati, uno in cui viene augurata la morte ai suoi figli per cancro. Nelle sue storie Instagram, Amanda Ferreira ha scritto: "Aspettatevi ora la polizia a casa vostra. Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. Tutto ha un limite".

