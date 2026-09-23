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Formula 1, Antonelli da battere a Baku, Norris e Russell inseguono

La Ferrari, vincente a 2,75 su Sisal.it, contro il tabù Azerbaijan

Lewis Hamilton - (Ipa)
Lewis Hamilton - (Ipa)
23 settembre 2026 | 16.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il Gran Premio di Azerbaijan, quindicesima tappa del Mondiale di Formula 1, è sempre stata una gara molto complessa e particolare. Nessun pilota, finora, ha mai vinto per due anni di fila mentre la Ferrari, tra i top team, non è mai salita sul gradino più alto del podio nonostante, su otto edizioni, abbia centrato ben 5 pole position. Il grande favorito per sabato è, neanche a dirlo, Kimi Antonelli il quale vorrebbe mettere l’ennesimo mattoncino nella corsa a un titolo Mondiale che lo vede dominatore assoluto. Il numero 12 della Mercedes, per gli esperti Sisal, è offerto sul gradino più alto del podio a 2,25.

Il primo antagonista di Antonelli è il Campione del Mondo in carica Lando Norris. L’inglese dalla McLaren, vincente a 4,50, va a caccia del terzo successo stagionale e, dopo aver ritrovato il feeling con la sua vettura, è pronto a prendersi lo scettro di Baku.

Il podio dei favoriti è completato dall’altro pilota Mercedes, e primo antagonista al titolo di Kimi, George Russell. Il pilota nativo di King's Lynn crede ancora nella rimonta iridata e, in un circuito insidioso come quello azero, è consapevole di avere l’opportunità di recuperare punti preziosi al compagno di squadra, a patto di non commettere lui stesso errori. Il successo di Russell è dato a 6,00.

La Ferrari, come si diceva, non ha mai vinto a Baku ma, sul giro secco, si è sempre dimostrata la migliore del lotto: cinque partenze al palo, su otto edizioni, di cui quattro centrate da Charles Leclerc. La scuderia di Maranello vuole abbattere il tabù dell’Azerbaijan, un’impresa offerta a 2,75. Andando a guardare i singoli piloti, invece, si nota come il trionfo di Leclerc sia dato a 7,50 mentre si sale fino a 9,00 per vedere Lewis Hamilton tagliare il traguardo davanti a tutti.

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Formula 1 Gran Premio di Azerbaijan Mondiale di Formula 1
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