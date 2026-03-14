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Ferrari, tensione Leclerc-Hamilton in Cina. Il sorpasso che fa infurirare Charles - Video

I piloti della Rossa hanno chiuso al secondo e terzo posto la Sprint di Shanghai

Charles Leclerc - Afp
Charles Leclerc - Afp
14 marzo 2026 | 08.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nella festa Ferrari di Shanghai c'è stato anche spazio per qualche momento di tensione. Oggi, sabato 14 marzo, Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso rispettivamente al secondo e terzo posto la gara Sprint del Gran Premio della Cina, dientro all'imprendibile Mercedes di George Russell.

In una gara praticamente perfetta, i due piloti hanno dato vita a un duello leale ma con qualche rischio, soprattutto durante la battaglia per il secondo posto. Al nono giro dei 19 previsti infatti, Hamilton prova a sorpassare Leclerc prima allargandosi sull'esterno e poi stringendo la traiettoria per tagliare la strada al monegasco.

Leclerc però non molla niente e risponde alla curva successiva, riprendendosi la posizione e distanziando il compagno sul rettilineo. Immediato lo sfogo del pilota monegasco via radio: "Lo spazio!", ha urlato Leclerc ai propri ingegneri, "lo sa quanto sono larghe queste macchine o no?", lamentando quindi che Hamilton non gli ha lasciato abbastanza spazio durante il duello.

La polemica si conclude con un "se vuole si potrà lamentare di quanto successo in curva 3, va bene", riferendosi quindi al controsorpasso che ha riportato Leclerc al secondo posto.

Gp Cina, gara Sprint: ordine d'arrivo

L'ordine d'arrivo della gara Sprint del Gran Premio di Cina:

1. George Russell (Mercedes)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Lando Norris (McLaren)

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Oliver Bearman (Haas)

9. Max Verstappen (Red Bull)

10. Esteban Ocon (Haas)

11. Pierre Gasly (Alpine)

12 Carlos Sainz (Williams)

13. Gabriel Bortoleto (Audi)

14 .Franco Colapinto (Alpine)

15. Isack Hadjar (Red Bull)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Lance Stroll (Aston Martin)

19. Sergio Perez (Cadillac)

Riproduzione riservata
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formula 1 gp cina ferrari leclerc leclerc hamilton hamilton
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