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Formula 1: Leclerc, dopo il 2024, sogna un altro colpo “a casa sua”

Il Predestinato in trionfo a Monaco a 3,00 su Sisal.it

Leclerc - (IPa)
Leclerc - (IPa)
04 giugno 2026 | 13.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La Mercedes, al momento, sta dominando il Mondiale di Formula 1 ma, nel weekend, il Circus a quattro ruote vola in quel di Monte Carlo per la corsa più iconica e affascinante: il Gran Premio di Monaco. Vincere sui tornanti del Principato permette, a ogni pilota, di entrare nella leggenda del Motorsport. Le Frecce d’Argento, si diceva, stanno dominando il Mondiale ma stavolta sono costrette a inseguire perché, secondo gli esperti Sisal, è il padrone di casa Charles Leclerc a partire con i favori del pronostico. Il Predestinato, trionfatore già nel 2026, vuole festeggiare il rinnovo con la Ferrari nel migliore dei modi, vincendo, ancora, “a casa sua”. Leclerc è dato sul gradino più alto del podio a 3,00 mentre se dovesse centrare la pole, offerta a 2,50, il numero 16 della Rossa salirebbe a 4 partenze al palo in quel di Monte Carlo: meglio di lui, nella storia, a quota cinque pole nel Principato c’è solo Ayrton Senna.

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Alle spalle di Leclerc, nella griglia dei favoriti, si fanno largo non solo le due Mercedes di Kimi Antonelli, attuale leader del Mondiale, e George Russell, secondo in classifica iridata, ma anche la seconda Ferrari con Lewis Hamilton al volante: la dimostrazione che la scuderia di Maranello è pronta per un weekend da protagonista. Antonelli va a caccia della quinta vittoria consecutiva e sogna di diventare, dopo Patrese e Trulli, il terzo italiano a trionfare a Monaco; Russell prova a frenare l’impeto del compagno di squadra mentre Hammer, dopo il secondo posto in Canada, vuole la prima vittoria in Ferrari. Tutti e tre i piloti partono alla pari a 5,00.

Non è però da sottovalutare Max Verstappen, Red Bull, due volte sul gradino più alto del podio a Monaco. Il terzo posto a Montreal ha caricato l’olandese che vuole la prima vittoria stagionale: il terzo trionfo di Max a Monaco è dato a 9,00.

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Formula 1 Gran Premio di Monaco Mondiale di Formula 1 Pilota Ferrari Mercedes
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