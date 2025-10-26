circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, la griglia di partenza del Gp del Messico

La McLaren di Lando Norris partirà in pole position

Lando Norris - Ipa/Fotogramma
Lando Norris - Ipa/Fotogramma
26 ottobre 2025 | 13.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 26 ottobre, si corre il Gran Premio del Messico - in diretta tv e streaming - sul circuito dell'Autodromo Hermanos Rodriguez. Si ripartirà dalla pole position di Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha chiuso le qualifiche con il miglior tempo in 1'15''586 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.

Il pilota monegasco della rossa, staccato di 0''262, è secondo e chiude la prima fila. Il britannico è terzo a 0''352, in seconda fila è affiancato dalla Mercedes del connazionale George Russell. Quinta piazza in terza fila per la Red Bull dell'olandese Max Verstappen, che partirà accanto all'altra Mercedes di Kimi Antonelli.

Gp Messico, la griglia di partenza

1. Lando Norris (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Kimi Antonelli (Mercedes)

7. Oscar Piastri (McLaren)

8. Isack Hadjar (Racing Bulls)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Esteban Ocon (Haas F1)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Nico Hulkenberg (Sauber)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Gabriel Bortoleto (Sauber)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Pierre Gasly (Alpine)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Franco Colapinto (Alpine)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 formula 1 oggi formula 1 griglia partenza gp messico griglia partenza
Vedi anche
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video
Festa del Cinema di Roma, è il giorno di 'Io sono Rosa Ricci': la videonews
Russia, Putin annuncia esercitazioni nucleari - Video
L'ultima cena di Pasolini, a 50 anni dalla morte il racconto del ristoratore - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza