Hamilton ha vinto la gara davanti a Russell e Norris

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Barcellona e accorcia su Andrea Kimi Antonelli nel Mondiale di Formula 1. Oggi, domenica 14 giugno, il pilota della Ferrari ha conquistato la sua prima vittoria con la Rossa, precedendo la Mercedes di George Russell, che partiva dalla pole position, e la McLaren di Lando Norris. L'inglese, sette volte campione del mondo, può così approfittare del ritiro di Andrea Kimi Antonelli a tre giri dalla fine, con l'italiano che resta leader della classifica Piloti. Ecco l'ordine d'arrivo del Gp di Barcellona e la nuova graduatoria dei Mondiali.

Formula 1, l'ordine d'arrivo del Gp di Barcellona

L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Barcellona

1 Lewis Hamilton (Ferrari)

2 George Russell (Mercedes) +19.561

3 Lando Norris (McLaren) +23.719

4 Max Verstappen (Red Bull) +40.497

5 Oscar Piastri (McLaren) +58.793

6 Isack Hadjar (Red Bull) 1 giro

7 Pierre Gasly (Alpine) 1 giro

8 Franco Colapinto (Alpine) 1 giro

9 Liam Lawson (Racing Bulls) 1 giro

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) 1 giro

11 Gabriel Bortoleto (Audi) 2 giri

12 Carlos Sainz (Williams) 2 giri

13 Esteban Ocon (Haas) 2 giri

14 Sergio Perez (Cadillac) 3 giri

Formula 1, la classifica del Mondiale Piloti

1 Kimi Antonelli (Mercedes) – 156 punti

2 Lewis Hamilton (Ferrari) – 115 punti

3 George Russell (Mercedes) – 106 punti

4 Charles Leclerc (Ferrari) – 75 punti

5 Lando Norris (McLaren) – 73 punti

6 Oscar Piastri (McLaren) – 68 punti

7 Max Verstappen (Red Bull) – 55 punti

8 Pierre Gasly (Alpine) – 41 punti

9 Isack Hadjar (Red Bull) – 34 punti

10 Liam Lawson (Racing Bulls F1 Team) – 26 punti

11 Franco Colapinto (Alpine) – 19 punti

12 Oliver Bearman (Haas) – 18 punti

13 Arvid Lindblad (Racing Bulls F1 Team) – 12 punti

14 Carlos Sainz Jr. (Williams) – 6 punti

15 Alexander Albon (Williams) – 5 punti

16 Esteban Ocon (Haas) – 3 punti

17 Gabriel Bortoleto (Audi F1 Team) – 2 punti

18 Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto