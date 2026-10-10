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Formula 1, oggi qualifiche e gara sprint Gp Singapore: orario e dove vederle (in chiaro)

I piloti tornano in pista sul circuito di Marina Bay, per dare la caccia ai primi punti del weekend

Antonelli - IPA
Antonelli - IPA
10 ottobre 2026 | 06.56
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

Torna la Formula 1 con le qualifiche e la sprint race del Gp di Singapore. Oggi, sabato 10 ottobre, il Circus riparte dal circuito di Marina Bay dopo il successo a Sepang di Max Verstappen, che scatterà dalla pole nella gara corta. In testa al Mondiale piloti c'è Antonelli con 320 punti, +84 sul compagno di squadra George Russell e +106 su Hamilton. A causa di una penalità, Russell partirà dal fondo dello schieramento nel Gran Premio di domani, domenica 11 ottobre. Ecco il programma, gli orari e dove vedere gli appuntamenti del sabato del Gp di Singapore in tv e streaming.

Gp Singapore programma oggi

Ecco tutti gli appuntamenti di oggi, sabato 10 ottobre, del Gp di Singapore:

Ore 11: F1 – Sprint

Ore 15: F1 - Qualifiche

Gara sprint Gp Singapore, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza della gara sprint:

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 George Russell (Mercedes)

3 Charles Leclerc (Ferrari)

4 Oscar Piastri (McLaren)

5 Lando Norris (McLaren)

6 Lewis Hamilton (Ferrari)

7 Kimi Antonelli (Mercedes)

8 Liam Lawson (Racing Bulls)

9 Isack Hadjar (Red Bull)

10 Pierre Gasly (Alpine)

11 Franco Colapinto (Alpine)

12 Nico Hulkenberg (Audi)

13 Oliver Bearman (Haas F1 Team)

14 Gabriel Bortoleto (Audi)

15 Fernando Alonso (Aston Martin)

16 Esteban Ocon (Haas F1 Team)

17 Arvid Lindblad (Racing Bulls)

18 Lance Stroll (Aston Martin)

19 Alexander Albon (Williams)

20 Sergio Perez (Cadillac)

21 Valtteri Bottas (Cadillac)

22 Carlos Sainz (Williams)

Gp Singapore, dove vedere sprint e qualifiche

La gara sprint e le qualifiche del Gp di Singapore saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport, ma anche in chiaro su Tv 8. Gli appuntamenti odierni saranno inoltre disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

Riproduzione riservata
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Gp Singapore Formula 1 F1 Gp Singapore oggi
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