circle x black
Cerca nel sito
 

Formula 1, Verstappen in fuga a San Paolo, Norris e Piastri inseguono

- FTG/IPA
- FTG/IPA
06 novembre 2025 | 16.38
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Tre piloti racchiusi in appena 36 punti con quattro gare, e due Sprint, ancora in calendario. Il Mondiale di Formula 1 2025 si prepara allo scatto finale senza un vero padrone, un evento che non accadeva da molti anni. Il Circus, nel weekend, approda in Sudamerica dove è in programma il Gran Premio di San Paolo, erede dello storico Gran Premio del Brasile. L’uomo da battere, sia per lo stato di forma che per aver trionfato sui tornanti di Interlagos nelle ultime due stagioni, è Max Verstappen. Il campione del mondo in carica, secondo gli esperti Sisal, è favorito sia per la Sprint, vincente a 2,50, che nella Gara domenicale, primo a 2,25. Il numero 1 della Red Bull proverà ad accorciare il gap che lo divide dalla coppia McLaren per continuare a sognare una rimonta epica.

Di tutt’altro avviso, ovviamente, è Lando Norris, trionfatore in Messico e nuovo leader iridato. Il britannico non ha un grande feeling con il tracciato sudamericano dove è salito sul gradino più alto del podio, ma nella Sprint, lo scorso anno. Il successo del pilota McLaren è offerto a 2,50 sia al sabato che alla domenica. L’ultima vittoria della scuderia inglese, a Interlagos, è datata 2012 con Jenson Button.

Parte decisamente staccato, al momento, il dominatore della prima parte di stagione Oscar Piastri. L’australiano, insieme alla McLaren numero 81, ha avuto un crollo verticale dal Gran Premio di Olanda, 31 agosto, in poi: Verstappen gli ha recuperato 64 punti e il compagno di scuderia Norris 35. Piastri crede ancora fermamente nel titolo: un’impresa che lo farebbe diventare il terzo australiano, dopo Jack Brabham e Alan Jones, a conquistare la corona iridata. Il successo di Oscar è offerto a 6,00 per la Sprint mentre si scende a 5,00 per passare primo sotto la bandiera a scacchi domenica.

Il secondo posto di Città del Messico ha dato fiducia a Charles Leclerc il quale, però, è consapevole della difficoltà di un trionfo a San Paolo del Brasile. La Ferrari, su questi tornanti, non vince dal 2017, con Sebastian Vettel, e vorrebbe interrompere il digiuno così da regalarsi il primo successo dell’anno: la vittoria del Predestinato pagherebbe 12 volte la posta. Decisamente più lontano, in quota a 33, Lewis Hamilton sulla seconda Rossa.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Formula 1 Mondiale Gran Premio Sprint Red Bull McLaren
Vedi anche
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza