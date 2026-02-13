circle x black
Formula 1, scontro Verstappen-Norris: "Sembra Formula E con steroidi", "ritirati"

Il pilota olandese ha criticato i nuovi regolamenti, trovando la pronta risposta del campione del mondo

Max Verstappen e Lando Norris - Ipa/Fotogramma
Max Verstappen e Lando Norris - Ipa/Fotogramma
13 febbraio 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Si accende la Formula 1. Mentre sono i corso i test in Bahrein, le scuderie del circuito si stanno adattando ai nuovi regolamenti, che prenderanno il via dalla prossima stagione 2026, ma che dividono i piloti. Nella giornata di ieri Max Verstappen ha criticato fortemente le novità introdotte dalla Fia: "Guidare ora non è proprio divertente, si tratta più che altro di gestire", ha detto l'olandese della Red Bull, "so quanto lavoro viene fatto dietro le quinte e dirlo non è semplice ma voglio essere realista: la sensazione non è di guidare una Formula 1, sembra più una Formula E sotto steroidi".

Pronta la risposta di Lando Norris, fresco campione del mondo con la sua McLaren: "La Formula 1 è in continua evoluzione, a volte va meglio e altre peggio", ha detto il pilota britannico, "ma non siamo obbligati a stare qui, veniamo pagati cifre assurde e non ci si può lamentare. Se lo desidera, può ritirarsi".

L'attacco a Verstappen si è fatto ancora più diretto: "Io non ho niente di cui lamentarmi, a lui non piacciono queste macchine, a me sì. Max non smetterà di provare a vincere, magari ora sorriderà un po' meno".

