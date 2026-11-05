Formula 1, Verstappen vuole anche il Brasile ma Antonelli non è sazio

Il titolo Mondiale, storico, è già saldamente nelle mani di Kimi Antonelli ma la Formula 1 ha ancora 4 tappe da disputare e la prima è in Sudamerica dove si corre il Gran Premio di San Paolo, nuova denominazione di quello storico del Brasile. La lotta per il secondo posto mondiale è serratissima con 4 piloti, Verstappen, Hamilton, Russell e Lecler racchiusi in appena 16 punti. Anche sui tornati brasiliani, tanto cari alla leggenda Ayrton Senna, è Max Verstappen il grande favorito, per gli esperti Sisal, in un momento di forma straordinario come dimostrano le tre vittorie nelle ultime quattro gare: l’olandese della Red Bull è offerto a 2,50.

Nonostante i festeggiamenti per il mondiale appena vinto, Kimi Antonelli non sembra avere la pancia piena e vuole portarsi a casa il bottino grosso anche a San Paolo. La Mercedes non si impone a queste latitudini dal 2022, con George Russell, e il neo iridato, dato a 3,50, vuole interrompere questo tabù e portarsi a casa il decimo successo stagionale.

La griglia di partenza dei favoriti è completata da Lewis Hamilton e Charles Leclerc: i due piloti della Ferrari, reduci dalla bagarre, anche dialettica, di Città del Messico. La Rossa, in Brasile, è reduce da un digiuno ancora più lungo, 2017 con Sebastian Vettel al volante, e vuole mettere da battere diatribe interne per centrare il terzo trionfo dell’anno: Hammer e il Predestinato partono alla pari, entrambi offerti a 7,50.

Ancora più staccati ci sono George Russell, a 9,00 sulla seconda Mercedes, e Lando Norris, McLaren, che trionfò lo scorso anno e oggi è dato a 12.