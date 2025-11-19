Formula 1 – Verstappen vuole calare l’asso a Las Vegas, Norris insegue

Tre gare al termine di uno dei mondiali di Formula 1 più incerti degli ultimi anni. Il Circus vola in Nevada per il Gran Premio di Las Vegas con Max Verstappen che prova ad accorciare il gap in classifica da Lando Norris, reduce da due successi consecutivi tra Città del Messico e Brasile. Gli esperti Sisal vedono l’olandese della Red Bull favorito, a 2,75, per il trionfo tra le mille luci di Las Vegas: Verstappen, tra questi tornanti, ha già trionfato nel 2023. Max è consapevole che, per sperare ancora nel titolo, non ha altro risultato che la vittoria.

Discorso ben diverso per Lando Norris il quale, dopo aver sentito il fiato sul collo di Verstappen ad Austin, ha cambiato passo e non è mai sceso dal primo gradino del podio. Il britannico, al volante della McLaren e vincente in Nevada a 3,00, ha da gestire 49 punti su Verstappen e 24 sul compagno di squadra Oscar Piastri il quale, però, è entrato in un loop negativo da settembre in poi.

Piastri, infatti, non vince una gara dal 31 agosto, in Olanda, e ha visto sgretolarsi un vantaggio che, all’epoca, sembrava incolmabile. Il successo del nativo di Melbourne, che sogna sempre di diventare il terzo australiano a vincere il Mondiale di Formula 1 dopo Jack Brabham e Alan Jones, si gioca a 6,00. Il numero 81 della McLaren è preceduto, nella griglia dei favoriti, anche da George Russell, Mercedes, trionfatore lo scorso anno e offerto a 5,00.

Decisamente indietro le Ferrari le quali rischiano seriamente di chiudere la stagione senza un successo, eccezion fatta per la Sprint in Cina di Lewis Hamilton, qui in trionfo a 33. Charles Leclerc, sui tornanti di Las Vegas, si è sempre trovato a suo agio ma, quest’anno, l’impresa appare davvero complessa. Il Predestinato proverà a invertire il trend negativo di un’annata da dimenticare: Leclerc primo sotto la bandiera a scacchi pagherebbe 16 volte la posta.