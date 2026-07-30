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Fotografo Mezzelani: "Sono molto felice, prima mostra in 40 anni"

Ferdinando Mezzelani - (Adnkronos)
Ferdinando Mezzelani - (Adnkronos)
30 luglio 2026 | 16.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Sono molto felice. In quarant'anni non ho mai fatto una mostra e vederla proprio qui su questo treno mi fa venire i brividi. Mi piace molto e spero di farne altre in futuro. Devo ringraziare Atac perché ha avuto la brillante idea di organizzarla e l'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, poiché metà di queste fotografie le ho realizzate grazie a lui”. Lo spiega il Fotoreporter e Fotografo sportivo italiano, Ferdinando Mezzelani, alla presentazione della sua mostra fotografica, organizzata a Roma. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Atac, è fruibile per tutta la giornata del 30 luglio alla stazione Spagna della Metro A a Roma e fino ad ottobre prossimo, su uno dei treni in linea, che sarà allestito con le riproduzioni delle foto, intitolata “Tra sport e trasporto”. L’iniziativa propone alcuni momenti che hanno segnato la storia dello sport italiano, come la vittoria nei mondiali di calcio del 2006 e la vittoria di Sinner al Foro Italico degli internazionali di Tennis.

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mostra fotografica sport italiano treno stazione Spagna
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