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Mondiali, Francia 'boccia' finale per terzo posto: "Non vogliamo giocare"

La Nazionale transalpina sfiderà l'Inghilterra nella finalina dei Mondiali 2026

Didier Deschamps - Ipa/Fotogramma
Didier Deschamps - Ipa/Fotogramma
18 luglio 2026 | 19.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Francia non vuole giocare la finale per il terzo posto ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 18 luglio, la Nazionale transalpina sfida l'Inghilterra nella finalina della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, che domani invece vedrà la finale tra Spagna e Argentina.

Dopo la sconfitta contro le Furie Rosse, che si sono imposte con un netto 2-0 in semifinale, la Francia è stata quindi costretta a giocare una partita che però, al pari dell'Inghilterra, non vorrebbe giocare: "Penso che nessuno di noi vorrebbe davvero giocare questa finale per il terzo posto", ha detto in conferenza stampa Ibrahima Konaté, appena ufficializzato come nuovo difensore del Real Madrid, "ma non abbiamo scelta".

Stesso pensiero del ct Didier Deschamps, alla sua ultima partita sulla panchina dei Bleus: "La cosa migliore per Francia e Inghilterra sarebbe che questa partita non esistesse", ha detto in conferenza, "però la realtà dice che c'è e dobbiamo giocare. Vogliamo arrivare terzi".

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francia francia finale terzo posto francia inghilterra mondiali 2026
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