Furlani, oro mondiale e lacrime: "Faccio ciò che amo, grazie Italia"

L'azzurro trionfa ai Mondiali di atletica a Tokyo e si commuove in tv: "Spero sia solo l'inizio"

Mattia Furlani - Fotogramma/IPA
17 settembre 2025 | 15.54
Redazione Adnkronos
Mattia Furlani trionfa ai Mondiali di atletica e vince l'oro nel salto in lungo grazie a una gara da incorniciare. Il lunghista azzurro, da oggi dominatore incontrastato della specialità dopo il successo pochi mesi fa anche ai Mondiali indoor di Nanchino, non ha nascosto la commozione ai microfoni di Rai Sport: "Non so se è tutto vero. È successo qualcosa di magico stasera - ha detto tra le lacrime - e inizio con i ringraziamenti soprattutto a mamma, che ha fatto un lavoro incredibile in pedana. Faccio ciò che amo e non c'è niente di più bello".

Furlani: "Due anni fa sognavo tutto questo"

Il fuoriclasse azzurro ha continuato: "È stato un anno di crescita fantastico: fino a due anni potevo solo sognare tutto questo e adesso è realtà. Abbiamo lavorato tantissimo grazie al mio team e alla mia famiglia, sono stati fantastici. Ringrazio pure un po' me stesso, anche se il lavoro è ancora tanto e spero sia solo l'inizio. Grazie Italia, a tutti. Questa medaglia è per voi".

