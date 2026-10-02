circle x black
Cerca nel sito
 

Gasperini lancia la sfida all'Inter: "C'è la sensazione di esserci avvicinati"

Al Festival dello Sport il tecnico rilancia le ambizioni giallorosse, elogia la rinascita di Dybala e l'impatto di Malen

Gian Piero Gasperini - Ipa/Fotogramma
Gian Piero Gasperini - Ipa/Fotogramma
02 ottobre 2026 | 19.44
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

"Ora i nerazzurri sono i migliori in Italia, ma se vai dietro a quello più forte rischi di avere un po' di frustrazione. L'obiettivo deve essere guardare noi stessi, ma con l'Inter nell'ultima partita abbiamo avuto la sensazione di esserci avvicinati". Così l'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, al Festival dello Sport di Trento, tracciando il percorso della sua squadra, protagonista d in grande inizio di stagione.

Tra i passaggi più significativi del tecnico di Grugliasco spicca la trasformazione fisica e mentale di Paulo Dybala, tornato a livelli eccelsi di rendimento e continuità. "Tanti mi dicevano che aveva i muscoli di seta, che doveva essere preservato, ma si infortunava comunque. Attraverso l'allenamento puoi migliorare la tua tenuta: dal punto di vista fisico non sta saltando un minuto e ora sta tornando a saltare l'uomo". Parole al miele anche per l'impatto devastante di Donyell Malen al centro dell'attacco giallorosso: "Lui ha tre tocchi: sposta, controlla la palla e calcia. Questa sua rapidità mi ha convinto e nessuno pensava che i numeri potessero essere così. Gli dico sempre che quello che ha fatto non basta: se arriva a 30 gol sono contento".

Gasperini ha poi fatto una riflessione sulla gestione dei giovani talenti italiani, "non si deve fare necessariamente plusvalenza, i giovani andrebbero fatti crescere e non tagliati per esigenze di bilancio" e ha concluso parlando del legame viscerale instaurato con l'ambiente romano. "Ho trovato un entusiasmo straordinario e un attaccamento veramente bello. Il mio grande obiettivo è che i tifosi si riconoscano nella squadra e che ci siano in ogni partita con questo entusiasmo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gasperini dybala malen inter
Vedi anche
Prato, aggressione a colpi di machete davanti al ristorante - Video
Belluno, liberati tre cuccioli di capriolo diventati fratelli dopo le cure - Video
A Venezia primi vaporetti con telecamere antiaggressione, il sindaco: "Copertura totale di ciò che accade a bordo" - Video
Proteste Marsiglia, uomo incappucciato ustiona volto di una donna con spray lanciafiamme - Video
Aprile (Confindustria): "Per il Sud è ora di correre, l'innovazione è centrale" - Video
Btp, Salcioli (Assiom Forex): "Opportunità sulle brevi scadenze" - Video
Spread, Patara (Pictet W.M.): "Francia bersaglio per conti pubblici ed elezioni" - Video
Proteste degli studenti in Francia, le immagini di un bus in fiamme a Marsiglia
News to go
Auto elettriche, bonus colonnine domestiche riaccende interesse italiani
News to go
Diesel, prezzi record in Usa: Trump valuta stop esportazioni gasolio
Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi: "Ho sofferto molto, da sempre raccontata come brutta persona"
Proteste degli studenti in Francia, le immagini dei licei in fiamme


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza