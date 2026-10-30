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Genoa-Juve, il controllo da numero 10 del raccattapalle stupisce Woltemade: cos'è successo - Video

Prima della partita di campionato tra i rossoblù e la squadra di Spalletti, uno dei ragazzi dell'Under 15 dei liguri ha dato spettacolo in campo

Woltemade - Video Fb
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30 ottobre 2026 | 11.56
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Pochi secondi, uno stop al volo con un tocco (di gran classe) e l'espressione sbalordita di un campione. Così un raccattapalle ha 'folgorato' Nick Woltemade prima di Genoa-Juventus, partita vinta 2-0 dai rossoblù nel turno infrasettimanale di Serie A. Come raccontano alcuni video diventati virali sui social, un ragazzo ha rubato la scena a diversi giocatori in campo con un aggancio al volo, da accademia.

Su lancio di Nick Woltemade, attaccante della Juventus, con cui stava scambiando qualche passaggio prima dell'ingresso delle squadre negli spogliatoi. Il centravanti tedesco, sbalordito al momento del controllo, ha subito alzato il pollice per complimentarsi con il baby talento rossoblù. Chi è? Si tratta di Federico Canevello, un promettente classe 2012 dell'Under 15 del club ligure.

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