circle x black
Cerca nel sito
 

Genoa-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Il Grifone ospita i salentini nella prima giornata di Serie A

Lorenzo Colombo - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Colombo - Ipa/Fotogramma
23 agosto 2025 | 08.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Inizia dal Ferraris il campionato del Genoa. Oggi, sabato 23 agosto, il Grifone sfida il Lecce in casa nella prima giornata di Serie A. La squadra di Vieira è reduce da una seconda parte di stagione, da quando l'ex centrocampista dell'Inter è subentrato a Gilardino sulla panchina rossoblù, in crescendo, chiusa al 13esimo posto.

I salentini invece, che hanno accolto il nuovo allenatore Eusebio Di Francesco, reduce dalla retrocessione, seppur all'ultima giornata, con il Venezia, si sono salvati in extremis vincendo all'Olimpico contro la Lazio e chiudendo in quartultima posizione il proprio campionato.

Genoa-Lecce, orario e probabili formazioni

La sfida tra Genoa e Lecce è in programma oggi, sabato 23 agosto, alle ore 18.30 allo stadio Ferraris di Genova. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo. All. Vieira

Lecce (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Morente, Camarda, Banda. All. Di Francesco

Genoa-Lecce, dove vederla in tv

Genoa-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
genoa lecce genoa lecce genoa lecce oggi genoa oggi lecce oggi genoa lecce orario genoa lecce dove vederla in tv genoa lecce probabili formazioni
Vedi anche
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Presidente 'Mamme Leoncavallo': "Oggi lo sgombero, speriamo non sia la fine" - Video
Piove dentro al Frecciabianca Torino-Roma, corridoio allagato e sedili zuppi - Video
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Baudo, Al Bano si commuove: "Tornare qui è una grande emozione" - Video
Baudo, La Russa: "Ho conosciuto Pippo quando avevo nove anni, dissero 'farà strada'" - Video
Baudo, Mazzi: "Pippo ci parlava sempre di Militello, era un grande uomo di cultura" - Video
News to go
Maltempo a Milano, in due ore quasi 50 mm di pioggia
News to go
Spiagge libere, Legambiente: "Italia ultima in Europa"
Pippo Baudo, aperta la camera ardente a Militello: videonews dalla nostra inviata
Baudo, il sindaco di Militello: "Non era solo un presentatore ma un innovatore" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza