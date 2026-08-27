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Ryanair provoca, il Genoa risponde: il battibecco social sul gol di De Bruyne

Dialogo insolito su X tra la compagnia aerea e il club rossoblù

Kevin De Bruyne - Ipa/Fotogramma
Kevin De Bruyne - Ipa/Fotogramma
27 agosto 2026 | 15.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

A quasi una settimana di distanza, non si placano le polemiche intorno a Genoa-Napoli. Il presunto fallo di Kevin De Bruyne, che ha poi firmato il gol del vantaggio azzurro, continua a tenere banco per quello che è visto dal Genoa come un clamoroso errore arbitrale. Non dello stesso avviso però... Ryanair.

La compagnia aerea low cost, 'famosa' per i suoi tweet spesso ironici, ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale X il video dell'episodio scrivendo: "Il fallo è solo nella testa di chi ha perso", facendo capire quindi di non considerare la spinta di De Bruyne su Vasquez irregolare e le lamentele rossoblù eccessive.

Un messaggio a cui ha risposto, stizzito, il Genoa: "Il bagaglio è solo nella testa di chi l'ha perso. P.S. scusate il ritardo, ma dovreste esserci abituati".

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