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Germania-Curacao: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Esordio ai Mondiali per la Nazionale tedesca

Wirtz - Ipa/Fotogramma
Wirtz - Ipa/Fotogramma
14 giugno 2026 | 07.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio ai Mondiali 2026 per la Germania. Oggi, domenica 14 giugno, la Nazionale tedesca sfida il Curacao - in diretta tv e streaming - nella prima partita del girone E, completato da Ecuador e Costa d'Avorio. La squadra di Nagelsmann arriva all'appuntamento con il favore dei pronostici, mentre la Nazionale caraibica è alla prima storia partecipazione a una Coppa del Mondo.

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Germania-Curacao, orario e probabili formazioni

La sfida tra Germania e Curacao è in programma oggi, domenica 14 giugno, alle ore 19. Ecco le probabili formazioni:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich; Tah; Schlotterbeck; Brown; Nmecha; Pavlovic; Sané; Musiala; Wirtz; Havertz. Ct. Nagelsmann.

Curacao (4-3-3): Room; Sambo; Obispo; Gaari; Floranus; Comenencia; J. Bacuna; L. Bacuna; Chong; Gorre; Antonisse. Ct. Advocaat.

Germania-Curacao, dove vederla in tv

Germania-Curacao sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

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