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Giappone-Tunisia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Nazionale nipponica torna in campo nella seconda giornata dei Mondiali 2026

Il Giappone - Ipa/Fotogramma
Il Giappone - Ipa/Fotogramma
20 giugno 2026 | 18.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Mondiali 2026 continuano con la seconda giornata del gruppo F. Il Giappone affronta la Tunisia - in diretta tv e streaming - nella seconda partita della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. La Nazionale nipponica arriva al match dopo il pareggio per 2-2 dell'esordio contro l'Olanda, mentre la Tunisia è stata battuta nettamente dalla Svezia per 4-1.

Giappone-Tunisia, orario e probabili formazioni

La sfida tra Giappone e Tunisia è in programma domenica 21 giugno alle 6 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Tunisia (5-3-2): Dahmen; Abdi, Bronn, Talbi, Rekik, Valery; Mejbri, Achouri, Skhiri; Saad, Chaouat. Ct. Renard.

Giappone (3-4-2-1): Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Sugawara, Kamada, Seko, Nakamura; Doan, Maeda; Ueda. Ct. Moriyasu

Giappone-Tunisia, dove vederla in tv

Giappone-Tunisia sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn, visibile tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Riproduzione riservata
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