circle x black
Cerca nel sito
 

Giro d'Italia, oggi decima tappa: orario, percorso e dove vederla

Inizia la seconda settimana della corsa, con i 42 chilometri della cronometro Massa-Viareggio

Eulalio - Afp
Eulalio - Afp
19 maggio 2026 | 06.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna il Giro d'Italia con la decima tappa oggi, martedì 19 maggio. Tocca alla frazione numero 10 della Corsa Rosa, la cronometro individuale Massa-Viareggio, di 42 chilometri. Si riparte dopo il secondo giorno di riposo per la carovana, con l'inizio in Toscana della seconda settimana della competizione. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Afonso Eulalio. Ecco orario, percorso e dove vedere la decima tappa del Giro d'Italia.

CTA

Giro d'Italia, percorso tappa 10

La decima tappa del Giro d'Italia è una prova contro il tempo. La crono di oggi si correrà tutta in Toscana: partenza a Massa e arrivo a Viareggio, con passaggi per le località di Marina di Torre Lago, Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, Cinquale e Rinchiostra.

Giro d'Italia, orario e dove vedere tappa 10

La decima tappa del Giro d'Italia 2026 è prevista oggi, martedì 19 maggio, alle ore 13.15, con arrivo in programma alle ore 17.14. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming invece la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Giro d'Italia giro d'Italia oggi tappa 10 Giro dove vedere giro d'Italia
Vedi anche
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria
Rai, Giachetti: "Grande risultato su numero legale in Vigilanza, sospendo iniziative non violente" - Video
Roma, Gualtieri avvia i lavori del termovalorizzatore: "Giornata storica" - Video
News to go
Missioni internazionali, via libera del Cdm alla proroga
Cannes 2026, giorno 4: l’arrivo di Travolta e Lennon rivive con l’Ia - Le videonews
Si chiude il congresso europeo sull'obesità, al centro ancora i nuovi farmaci: le videonews dalla nostra inviata
News to go
Biglietto unico per i treni in Europa, la proposta dell'Ue per semplificare i viaggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza