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Giro d'Italia, domani la seconda tappa: si va da Burgas a Veliko a Tarnovo

Lunga 221 km e 2.600 m di dislivello.

Un momento del Gio d'Italia 2026 - (Afp)
Un momento del Gio d'Italia 2026 - (Afp)
08 maggio 2026 | 23.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Seconda tappa del Giro d'Italia 2026 domani, sabato 9 maggio. Si va da Burgas a Veliko Tarnovo per 221 km e 2.600 m di dislivello.

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Che tipo di tappa è

Si tratta di una tappa mossa, che attraversa alcune valli dei Balcani. Prima parte pianeggiante su strade larghe per diventare più impegnativa con diverse salite e discese dopo Sliven. Avvicinamento a Veliko Tarnovo attraverso Lyaskovets di cui si scala a 11 km dall’arrivo la salita impegnativa del Monastero (Lyaskovets Monastery Pass). Discesa verso Veliko Tarnovo per affrontare gli ultimi impegnativi chilometri.

Gli ultimi 3 km sono misti. Prima parte pianeggiante, seconda parte in salita dentro il l’abitato di Tsarevets con alcuni brevi tratti in porfido e pendenze importanti (fino al 9%). Ultimo km praticamente piatto con una breve discesa prima di risalite verso l’arrivo. Ultimi 500 m rettilinei asfalto, arrivo di larghezza 8 m.

Dove vederla in tv e streaming

In Italia, come di consueto, la Rai racconterà in chiaro al pubblico nazionale ogni giorno di gara. La giornata televisiva in rosa inizia con un’ora di 'Giro Mattina' su Rai Sport HD, programma che comprende la presentazione dei corridori e le interviste del pre-gara, dopodiché sempre sullo stesso canale ci sarà 'Prima Diretta' per seguire il momento della partenza della tappa fino alle 14. Per la parte clou della programmazione il palinsesto della Corsa Rosa si trasferisce su Rai 2, con 'Giro in Diretta' fino alle 16:15 e 'Giro all’Arrivo' immediatamente a seguire, per il racconto delle fasi culminanti di ciascuna frazione fino al traguardo. Anche in streaming su RaiPlay.

Inoltre, la corsa sarà trasmessa in diretta integrale anche su Eurosport e sulle piattaforme on demand Discovery+ e HBO Max.

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