Gli atleti Galanda e Ossola: "Playground sono il futuro dello sport inclusivo"

L'ex capitano della Nazionale di basket Jack Galanda e l'atleta paralimpico Alessandro Ossola, in occasione dell'inaugurazione dello Spazio Illumina ai Giardini Lamboglia di Genova, raccontano il valore dei playground come luoghi dove nascono passione, inclusione e nuove opportunità per le giovani generazioni. Lo spazio è stato realizzato nell'ambito del progetto Sport Illumina, finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi e ideato e promosso da Sport e Salute per rigenerare gli spazi pubblici attraverso lo sport.