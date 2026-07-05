Il gol dell'anno arriva dall'Islanda. E l'autore è Aron Birkir Stefansson, portiere dell'Thor Akureyri, squadra islandese. Nel corso dell'ultima partita di campionato, l'estremo difensore è riuscito a segnare con un destro su punizione da circa 70 metri. Incredibile, ma vero. Questione di fortuna? Sicuramente sì, ma Stefansson è riuscito a beffare - in maniera clamorosa - il suo collega con un destro finito all'incrocio dei pali, tra gli applausi dei presenti.

Neuvěřitelný gól zaznamenal v islandské lize brankář týmu Thór Akureyri Aron Birkir Stefánsson! Ten rozehrával trestný kop z vlastní poloviny a z obrovské dálky napálil míč kolegovi přímo do šibeniceGól roku 2026 bychom asi měli



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Un gol pazzesco, che ricorderà per tutta la vita. E destinato a diventare virale sui social