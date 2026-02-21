circle x black
Cerca nel sito
 

Dimarco segna, arbitro annulla il gol: cos'è successo in Lecce-Inter

Episodio arbitrale al Via del Mare

Federico Dimarco - Ipa/Fotogramma
Federico Dimarco - Ipa/Fotogramma
21 febbraio 2026 | 19.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gol annullato a Dimarco in Lecce-Inter. Oggi, sabato 21 febbraio, i nerazzurri affrontano i salentini al Via del Mare nella sfida valida per la 26esima giornata di Serie A, in una partita segnata da un episodio arbitrale, con l'esterno di Chivu che si vede annullare una rete all'inizio del secondo tempo. Ma cos'è successo in Lecce-Inter?

Accade tutto al 52'. Bisseck lancia il taglio di Thuram, che scende sulla destra e mette al centro dove, dopo il liscio di Esposito a centro area, arriva Dimarco, che apre il piatto destro e buca Falcone. I nerazzurri esultano, i salentini protestano con Manganiello per un possibile fuorigioco dell'attaccante francese a inizio azione.

Immediato l'intervento del Var, che richiama l'attenzione del direttore di gara. Dopo qualche secondo di attesa, Manganiello annulla la rete per posizione di fuorigioco di Thuram sul lancio di Bisseck. Le immagini mostrano infatti che l'attaccante francese è oltre l'ultimo difensore del Lecce con la spalla, rendendo non valido quindi il gol di Dimarco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
inter lecce lecce inter lecce inter gol annullato lecce inter gol annullato dimarco gol annullato dimarco
Vedi anche
Dazi, Patuelli: "Decisione Corte Usa non è fine storia ma passaggio itinerario complesso" - Video
News to go
Lavoro, a febbraio 424mila contratti programmati dalle imprese
News to go
Porto d'armi per forze dell'ordine fuori servizio: la circolare del Viminale
Casa, Nomisma: "Solo il 35,8% degli italiani ritiene proprio reddito sufficiente per spese essenziali"
Decreto Bollette, Pichetto: "Aperti a miglioramenti strada facendo se necessari"
News to go
Romania, trovato in una grotta batterio di 5mila anni fa
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza