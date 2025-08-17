Nono successo stagionale per lo spagnolo, sempre più leader del Motomondiale
Marc Marquez vince il Gp d'Austria di oggi, domenica 17 agosto, e trionfa per la prima volta al Red Bull Ring. Il fuoriclasse spagnolo della Ducati chiude davanti al connazionale e compagno di marca Fermin Aldeguer e a Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, allungando in testa alla classifica piloti ( è ora a 418 punti, +142 sul fratello Alex, secondo a quota 276). Quarto lo spagnolo della Ktm Pedro Acosta, che si lascia alle spalle il compagno di marca Enea Bastianini e il connazionale della Honda Joan Mir. Solo ottavo 'Pecco' Bagnaia con la Ducati. Ecco l'ordine di arrivo del Gp d'Austria e la classifica piloti aggiornata.
1. Marc Marquez (Ducati)
2. Fermin Aldeguer (Ducati)
3. Marco Bezzecchi (Aprilia)
4. Pedro Acosta (KTM)
5. Enea Bastianini (KTM)
6. Joan Mir (Honda)
7. Brad Binder (KTM)
8. Francesco Bagnaia (Ducati)
9. Raul Fernandez (Aprilia)
10. Alex Marquez (Ducati)
11. Franco Morbidelli (Ducati)
12. Johann Zarco (Honda)
13. Luca Marini (Honda)
14. Ai Ogura (Aprilia)
15. Fabio Quartararo (Yamaha)
16. Alex Rins (Yamaha)
17. Miguel Oliveira (Yamaha)
18. Jack Miller (Yamaha)
Rit. Fabio Di Giannantonio (Ducati)
Rit. Jorge Martin (Aprilia)
1. Marc Marquez 418 punti
2. Alex Marquez 276
3. Pecco Bagnaia 221
4. Marco Bezzecchi 178
5. Franco Morbidelli 144
6. Fabio Di Giannantonio 144
7. Pedro Acosta 144
8. Fermin Aldeguer 121
9. Johann Zarco 114
10. Fabio Quartararo 103
11. Brad Binder 82
12. Raul Fernandez 73
13. Maverick Vinales 69
14. Enea Bastianini 63
15. Luca Marini 55
16. Ai Ogura 53
17. Jack Miller 52
18. Alex Rins 42
19. Joan Mir 42
20. Takaaki Nakagami 10
21. Jorge Martin 9
22. Lorenzo Savadori 8
23. Pol Espargaro 8
24. Augusto Fernandez 6
25. Miguel Oliveira 6
26. Somkiat Chantra 1
27. Aleix Espargaro 0