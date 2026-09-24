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Gp Azerbaigian, Russell il più veloce nelle libere davanti ad Antonelli e Leclerc 4°

Doppietta Mercedes nelle libere del giovedì sul circuito cittadino di Baku

George Russell e Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
George Russell e Kimi Antonelli - Ipa/Fotogramma
24 settembre 2026 | 15.26
Alberto Tomasi
LETTURA: 1 minuti

George Russell è stato il più veloce nelle prove libere del Gp dell'Azerbaigian. Sul circuito cittadino di Baku l'inglese della Mercedes gira in 1'43"347 precedendo il compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli (1'43"899) e l'olandese della Red Bull Max Verstappen (1'44"174). Quarta e quinta piazza per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'44"473) e dell'inglese Lewis Hamilton (1'44"665) staccate di oltre un secondo dal leader. Seguono l'inglese della McLaren Lando Norris (1'44"831), il francese dell'Alpine Pierre Gasly (1'44"843) e l'australiano della McLaren Oscar Piastri (1'44"857). Domani alle 10.30 si torna in pista per le terze libere e alle 14 per le qualifiche ufficiali. Domenica alle 13 il via del Gran Premio

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gp baku antonelli russelle doppietta mercedes nelle libere
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