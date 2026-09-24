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Gp Baku, Antonelli costretto allo stop nelle libere: cos'è successo - Video

Il leader del Mondiale è rimasto ai box oltre mezz'ora per un problema al sistema idraulico della sua Mercedes

Antonelli - Video X
Antonelli - Video X
24 settembre 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Non inizia benissimo il weekend di Formula 1 a Baku per Kimi Antonelli, costretto allo stop nelle prime libere del Gran Premio dell'Azerbaigian oggi, giovedì 23 settembre. La Formula 1 ha già acceso i motori per l'appuntamento azero, iniziato con 24 ore di anticipo rispetto al solito per la ricorrenza prevista domenica nel Paese: il Giorno della Memoria nazionale, dedicato al ricordo dei militari morti durante la Seconda Guerra del Nagorno-Karabakh del 2020. Una circostanza che ha portato gli organizzatori a spostare al sabato la gara, in programma alle 13 ora italiana, anticipando così di un giorno l’intero calendario del fine settimana. Ma cos'è successo in mattinata a Kimi Antonelli?

Antonelli, stop nelle libere a Baku

Il weekend non è iniziato benissimo per il leader del Mondiale Antonelli, rimasto ai box oltre mezz'ora per un problema al sistema idraulico della sua Mercedes. Quello della mattinata a Baku, per Kimi, è stato un inconveniente che ha ridotto in maniera consistente il tempo in pista, dopo il miglior giro fatto segnare nella prima metà della sessione, con gomme hard. Il bolognese ha così chiuso con il quinto tempo la prima uscita in pista, in una sessione dominata dall'altra Mercedes di George Russell (il più veloce in 1’45’’387).

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Gp Baku Formula 1 Antonelli Kimi Antonelli
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