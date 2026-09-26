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Gp Baku, Russell vince e accorcia su Antonelli nel Mondiale: ordine di arrivo e classifica aggiornata

Il pilota britannico torna al successo in Azerbaigian

Antonelli - IPA
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26 settembre 2026 | 15.11
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

George Russell vince il Gp di Baku oggi, sabato 26 settembre. Il pilota britannico della Mercedes torna al successo nel quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 e riaccende il Mondiale con una gara dominata davanti alle Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar. Quarto posto per Charles Leclerc con la Ferrari, mentre Kimi Antonelli è protagonista di una grande rimonta: partito dalla sedicesima posizione, il leader del Mondiale chiude al quinto posto davanti a Hamilton. Ecco l'ordine di arrivo del Gran Premio dell'Azerbaigian e la classifica aggiornata.

Gp Baku, ordine di arrivo

Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Baku di oggi, sabato 26 settembre:

1. G. Russell — Mercedes

2. M. Verstappen — Red Bull

3. I. Hadjar — Red Bull

4. C. Leclerc — Ferrari

5. K. Antonelli — Mercedes

6. L. Hamilton — Ferrari

7. A. Lindblad — Racing Bulls

8. E. Ocon — Haas

9. O. Bearman — Haas

10. C. Sainz — Williams

11. N. Hülkenberg — Audi

12. L. Lawson — Racing Bulls

13. G. Bortoleto — Audi

14. O. Piastri — McLaren

15. S. Perez — Cadillac

DNF. V. Bottas — Cadillac

Rit. F. Colapinto — Alpine

Rit. P. Gasly — Alpine

Rit. L. Norris — McLaren

Rit. A. Albon — Williams

Rit. F. Alonso — Aston Martin

Rit. L. Stroll — Aston Martin

Gp Baku, classifica aggiornata

Ecco la classifica aggiornata del Mondiale piloti:

1 Kimi Antonelli (Italia, Mercedes) 302

2 George Russell (Regno Unito, Mercedes) 236

3 Lewis Hamilton (Regno Unito, Ferrari) 199

4 Lando Norris (Regno Unito, McLaren) 186

5 Charles Leclerc (Monaco, Ferrari) 179

6 Max Verstappen (Paesi Bassi, Red Bull) 163

7 Oscar Piastri (Australia, McLaren) 120

8 Isack Hadjar (Francia, Red Bull) 86

9 Liam Lawson (Nuova Zelanda, Racing Bulls) 59

10 Pierre Gasly (Francia, Alpine) 41

11 Arvid Lindblad (Regno Unito, Racing Bulls) 37

12 Franco Colapinto (Argentina, Alpine) 27

13 Oliver Bearman (Regno Unito, Haas) 20

14 Gabriel Bortoleto (Brasile, Audi) 10

15 Nico Hulkenberg (Germania, Audi) 7

16 Carlos Sainz Jr. (Spagna, Williams) 7

17 Esteban Ocon (Francia, Haas) 7

18 Alexander Albon (Thailandia, Williams) 5

19 Fernando Alonso (Spagna, Aston Martin) 3

20 Yuki Tsunoda (Giappone, Racing Bulls) 1

21 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

22 Valtteri Bottas (Finlandia, Cadillac) 0

23 Sergio Perez (Messico, Cadillac) 0

24 Lance Stroll (Canada, Aston Martin) 0

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Gp Baku Formula 1 ordine arrivo Gp Baku classifica piloti F1
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