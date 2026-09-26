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Messina, donna getta acido contro il suo avvocato: il legale è grave in ospedale

L'uomo, un avvocato messinese di 58 anni, si trova ora ricoverato al centro grandi ustionati di Catania in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Ha ustioni su circa il 20% del corpo, in particolare al volto e al torace

Pronto soccorso - (Fotogramma/Ipa)
Pronto soccorso - (Fotogramma/Ipa)
26 settembre 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E’ stato aggredito con l’acido da una sua cliente a Messina. E’ quanto ha riferito un avvocato messinese di 58 anni, che si trova ora ricoverato al centro grandi ustionati di Catania in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L’uomo ha ustioni su circa il 20% del corpo, in particolare al volto e al torace. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia Messina Sud che stanno cercando di rintracciare la donna e ricostruire il movente del gesto.

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aggressione con acido Messina ricovero
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