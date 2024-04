La Ferrari sfida la Red Bull nelle qualifiche del Gp del Giappone in programma sabato 6 aprile in diretta tv e streaming e nella gara in programma domenica 7 a Suzuka punta alla seconda vittoria consecutiva dopo quella ottenuta da Carlos Sainz in Australia.

La prima giornata di collaudi sul tracciato nipponico ha confermato che il Cavallino è il rivale principale dei Max Verstappen e della Red Bull, anche se la Mercedes appare in crescita e si candida a terzo incomodo. Verstappen ha ottenuto il miglior tempo nel venerdì giapponese girando in 1'30''056 nella prima sessione di prove libere e stabilendo il miglior tempo della giornata davanti al compagno di squadra, il messicano Sergio Perez (1'30''237). Terzo crono per la Ferrari di Sainz (1'30''269), seguito dalle Mercedes di George Russell (1'30''530) e Lewis Hamilton (1'30''543). Sesta posizione per il monegasco Charles Leclerc (1'30''558) con l'altra Ferrari.

Le seconde libere, dopo la pioggia caduta nel corso della giornata, non ha di fatto fornito indicazioni utili ai team. Le terze libere, che precedono le qualifiche, saranno quindi più importanti del solito.

Qualifiche e gara in diretta tv e in differita

Qualifiche e gara sono trasmesse in diretta tv su Sky Sport, in streaming su Now e sull'app SkyGo. In differita, qualifiche e gara in chiaro su TV8.

Sabato 6 aprile 2024

4:30-5:30 Prove libere 3 (diretta su Sky Sport F1)

8:00-9:00 Qualifiche (diretta su Sky Sport F1, differita alle 14:00 su TV8)

Domenica 7 aprile 2024

7:00 Gara (diretta su Sky Sport F1, differita alle 14:00 su TV8).