Partenza col brivido per le Ferrari nel Gp del Messico oggi, domenica 1 novembre. Lewis Hamilton, partito dalla pole position, è stato subito superato dal compagno di squadra Charles Leclerc, scattato dalla terza posizione: tra i due c'è stato però un contatto, prontamente notato dalla direzione di gara e sanzionato con 5 secondi di penalità.

THIS MOMENT! Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo — Formula 1 (@F1) November 1, 2026

Gp Messico, furia Hamilton contro Leclerc

"Sono stato spinto fuori dal compagno di squadra" ha detto Hamilton nel primo team radio. Al giro 25, l'inglese ha poi rincarato la dose: "La direzione di gara vuole far vincere Leclerc".