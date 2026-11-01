Partenza col brivido per le Rosse nel Gran Premio di Città del Messico
Partenza col brivido per le Ferrari nel Gp del Messico oggi, domenica 1 novembre. Lewis Hamilton, partito dalla pole position, è stato subito superato dal compagno di squadra Charles Leclerc, scattato dalla terza posizione: tra i due c'è stato però un contatto, prontamente notato dalla direzione di gara e sanzionato con 5 secondi di penalità.
THIS MOMENT! Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation #F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
"Sono stato spinto fuori dal compagno di squadra" ha detto Hamilton nel primo team radio. Al giro 25, l'inglese ha poi rincarato la dose: "La direzione di gara vuole far vincere Leclerc".