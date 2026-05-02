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Gp Miami, dominio Norris nella sprint davanti a Piastri. Ordine di arrivo e classifica Mondiale

Il pilota britannico domina la gara veloce, terzo Leclerc. Antonelli (penalizzato per track limits) è sesto

Lando Norris - Fotogramma/IPA
Lando Norris - Fotogramma/IPA
02 maggio 2026 | 19.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Lando Norris domina la gara sprint del Gp di Miami oggi, sabato 2 maggio. Il britannico della McLaren chiude la gara veloce davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e alla Ferrari di Charles Leclerc. Il pilota della Mercedes Kimi Antonelli, leader del Mondiale di Formula 1, viene penalizzato di 5" per track limits e retrocede dal quarto al sesto posto. Salgono al quarto e quinto posto rispettivamente il compagno di squadra alla Mercedes, l'inglese George Russell, e l'olandese della Red Bull Max Verstappen. Il pilota emiliano è al comando della classifica piloti con 75 punti, sette in più di Russell e venti in più di Leclerc.

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Gp Miami, ordine arrivo gara sprint

Ecco l'ordine di arrivo della gara sprint a Miami:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. George Russell (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Kimi Antonelli (Mercedes) PENALIZZATO

7. Lewis Hamilton (Ferrari)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Franco Colapinto (Alpine)

10. Isack Hadjar (Red Bull)

11. Gabriel Bortoleto (Audi)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Oliver Bearman (Haas)

14. Carlos Sainz (Williams)

15. Liam Lawson (Racing Bulls)

16. Sergio Perez (Cadillac)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Fernando Alonso (Aston Martin)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Alexander Albon (Williams)

Rit. Nico Hulkenberg (Audi)

Rit. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Gp Miami, classifica piloti

Ecco la classifica piloti aggiornata dopo la sprint race del Gp di Miami:

1. Kimi Antonelli – 75 punti

2. George Russell – 68 punti

3. Charles Leclerc – 55 punti

4. Lewis Hamilton – 43 punti

5. Lando Norris – 33 punti

6. Oscar Piastri – 28 punti

7. Oliver Bearman – 17 punti

8. Pierre Gasly – 16 punti

9. Max Verstappen – 15 punti

10. Liam Lawson – 10 punti

11. Arvid Lindblad – 4 punti

12. Isack Hadjar – 4 punti

13. Gabriel Bortoleto – 2 punti

14. Carlos Sainz – 2 punti

15. Esteban Ocon – 1 punto

16. Franco Colapinto – 1 punto

17. Alex Albon – 0 punti

18. Nico Hulkenberg – 0 punti

19. Valtteri Bottas – 0 punti

20. Sergio Perez – 0 punti

21. Fernando Alonso – 0 punti

22. Lance Stroll – 0 punti

Riproduzione riservata
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Tag
gara sprint Miami Gp Miami classifica piloti Formula 1 ordine arrivo sprint Miami
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