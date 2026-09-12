È Marco Bezzecchi a prendersi la scena nelle qualifiche della MotoGp a Misano oggi, sabato 12 settembre. Il pilota dell'Aprilia conquista la pole position del Gp di San Marino con un super 1:29.982, nuovo record della pista. Alle sue spalle scatteranno Marc Marquez e Fermin Aldeguer, che completano la prima fila.

La seconda fila sarà aperta da Fabio Di Giannantonio, seguito da Jorge Martin e Luca Marini. Alex Marquez chiude in nona posizione, mentre Francesco Bagnaia è soltanto quattordicesimo. Alle 15 i piloti torneranno in pista per la gara sprint, con i primi punti del weekend in palio.