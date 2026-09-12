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Gp Misano, Bezzecchi show e pole position da record: la griglia di partenza del Gran Premio di San Marino

Il pilota dell'Aprilia partirà davanti a tutti nella gara di domani

Marco Bezzecchi - IPA
Marco Bezzecchi - IPA
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12 settembre 2026 | 12.07
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

È Marco Bezzecchi a prendersi la scena nelle qualifiche della MotoGp a Misano oggi, sabato 12 settembre. Il pilota dell'Aprilia conquista la pole position del Gp di San Marino con un super 1:29.982, nuovo record della pista. Alle sue spalle scatteranno Marc Marquez e Fermin Aldeguer, che completano la prima fila.

La seconda fila sarà aperta da Fabio Di Giannantonio, seguito da Jorge Martin e Luca Marini. Alex Marquez chiude in nona posizione, mentre Francesco Bagnaia è soltanto quattordicesimo. Alle 15 i piloti torneranno in pista per la gara sprint, con i primi punti del weekend in palio.

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Gp San Marino Motomondiale MotoGp pole position qualifiche MotoGp Bezzecchi
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