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Gp Monaco, bandiera rossa e stop gara: cosa succede a Montecarlo

Corsa congelata a 10 giri dalla fine

Kimi Antonelli - (Afp)
Kimi Antonelli - (Afp)
07 giugno 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Gp di Monaco sospeso a 10 giri dalla fine con l'esposizione della bandiera rossa. Al momento dello stop, Kimi Antonelli era in testa con la Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton. Out Charles Leclerc, finito contro il muro alla Rascasse con la sua Ferrari. La decisione dei commissari di gara è legata alle condizioni della pista alla Anthony Noghes, l'ultima curva del circuito. E' stato segnalato un deterioramento del manto stradale, con la formazione di una sorta di 'cratere'. Gli addetti sono intervenuti per rimuovere detriti e frammenti di pneumatici dopo gli incidenti occorsi a Lance Stroll e Charles Leclerc. I commissari devono decidere se e come far proseguire la gara: ripartenza da fermi o dietro la safety car?

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gp monaco bandiera rossa bandiera rossa f1
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