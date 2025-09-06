circle x black
Gp Monza, oggi le qualifiche: orario e dove vederle in tv e streaming

Sabato da non perdere per il Gran Premio d'Italia

Lewis Hamilton - Fotogramma/IPA
06 settembre 2025 | 08.16
Redazione Adnkronos
Sabato da non perdere per il Gp di Monza. Oggi, 6 settembre, tocca alle qualifiche del Gp d'Italia. Si riparte dal dominio di Lando Norris nelle seconde libere. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell'ultimo fine settimana. Dalla terza sessione di libere alle qualifiche, ecco il programma di oggi del Gp di Monza, gli orari e dove vederlo in tv e streaming.

Gp Monza, programma oggi

Ecco il programma di oggi, sabato 6 settembre, per il Gp di Monza di Formula 1:

Ore 12.30: F1 - Prove libere 3

Ore 16: F1 - Qualifiche

Gp Monza, dove vedere qualifiche

Le qualifiche del Gp d'Italia saranno trasmesse su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando.

Gp Monza Gp Monza oggi Ferrari Gp Monza Formula 1 oggi qualifiche Gp Monza
